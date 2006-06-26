Евгений Гинер: «Расширение РПЛ возможно за счет приглашения клубов из соседних стран»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о возможном расширении числа участников РПЛ.

«Мое субъективное мнение – это надо делать обязательно. Мы играем очень мало матчей, то, что обсуждается в прессе…

Вы начинаете перемывать кости, дескать, и так плохое финансовое состояние, но вы бы хоть спросили у Александра Валерьевича, у нас, возможно, было бы желание пригласить какой-то белорусский клуб или казахский, армянский. Сегодня вот шотландские клубы или из Уэльса играют в АПЛ, по такому типу. Это состоятельные нормальные клубы.

Хотел бы видеть крымские клубы? Да мне какая разница. Пожалуйста, но разве там есть состоятельный клуб?

Возможно ли в будущем, что клубы из-за рубежа будут у нас? Мне кажется, что да. Мы хотели тогда сделать Россия – Украина, а это немного другое. Это как АПЛ: есть Великобритания, но там клубы из отдельных стран играют в лиге. Это не возврат чемпионата СССР.

Правильно, что, если поднять два клуба из ФНЛ, начнется непонятно что, я согласен с этим. А здесь «Арарат», например, из Еревана есть. Хороший клуб с финансовыми возможностями. «Кайрат», «Астана». В Беларуси в Минске команда… Там, где есть частные хозяева, чтобы не подтягивать бюджетные клубы», — сказал Гинер.