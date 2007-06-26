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Хавбека Уарду выгнали из сборной Египта за сексуальные домогательства. Он присылал девушкам видео со своим членом в WhatsApp

Теги происшествия Кубок Африки Сборная Египта по футболу Амр Уарда Футбол

Полузащитника Амра Уарду выгнали из сборной Египта.

25-летний футболист наказан по решению Федерации футбола Египта за сексуальные домогательства.

Сообщается, что Уарда в мессенджере WhatsApp приставал к девушкам, просил прислать свои обнаженные фотографии, а сам отправлял им видео со своим пенисом.

Уарда общался с моделью Мерхан Келлер, также переписку с ним опубликовала мексиканка с никнеймом Giovanna V в твиттере.

С Уардой подобным занимались еще три футболиста, их имена не называются.

Сборная Египта в настоящее время готовится к матчу 2-го тура группового этапа Кубка Африки против ДР Конго.

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