Хавбека Уарду выгнали из сборной Египта за сексуальные домогательства. Он присылал девушкам видео со своим членом в WhatsApp

Полузащитника Амра Уарду выгнали из сборной Египта.

25-летний футболист наказан по решению Федерации футбола Египта за сексуальные домогательства.

Сообщается, что Уарда в мессенджере WhatsApp приставал к девушкам, просил прислать свои обнаженные фотографии, а сам отправлял им видео со своим пенисом.

Уарда общался с моделью Мерхан Келлер, также переписку с ним опубликовала мексиканка с никнеймом Giovanna V в твиттере.

С Уардой подобным занимались еще три футболиста, их имена не называются.

Сборная Египта в настоящее время готовится к матчу 2-го тура группового этапа Кубка Африки против ДР Конго.