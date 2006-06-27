«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн евро за Феликса

«Атлетико» сделал предложение о покупке полузащитника «Бенфики «Жоау Феликса.
Испанский клуб официально предложил за футболиста за 126 миллионов евро, о чем сообщили португальцы.
Напомним, что сумма отступных за 19-летнего Феликса составляет 120 млн евро.
Предложение в настоящее время рассматривается. Если трансфер состоится, то «Бенфика» получит 120 млн, а 6 млн покроют финансовые затраты на выплату суммы в рассрочку.
В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Феликс провел 26 матчей, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.
💥¡OJO! Este es el DOCUMENTO que ACREDITA que el ATLETI ha presentado una PROPUESTA de 126M€ por la ADQUISICIÓN de los DERECHOS DEPORTIVOS de JOAO FÉLIX. ¡A las 0:01h @elchiringuitotv! pic.twitter.com/NxGyoe5i9n— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 26, 2019