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«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн евро за Феликса

Теги высшая лига Португалия Бенфика Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жоау Феликс деньги Футбол

«Атлетико» сделал предложение о покупке полузащитника «Бенфики «Жоау Феликса.

Испанский клуб официально предложил за футболиста за 126 миллионов евро, о чем сообщили португальцы.

Напомним, что сумма отступных за 19-летнего Феликса составляет 120 млн евро.

Предложение в настоящее время рассматривается. Если трансфер состоится, то «Бенфика» получит 120 млн, а 6 млн покроют финансовые затраты на выплату суммы в рассрочку.

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Феликс провел 26 матчей, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

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