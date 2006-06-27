«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн евро за Феликса

сделал предложение о покупке полузащитника «Бенфики .

Испанский клуб официально предложил за футболиста за 126 миллионов евро, о чем сообщили португальцы.

Напомним, что сумма отступных за 19-летнего Феликса составляет 120 млн евро.

Предложение в настоящее время рассматривается. Если трансфер состоится, то получит 120 млн, а 6 млн покроют финансовые затраты на выплату суммы в рассрочку.

В прошедшем сезоне чемпионата Португалии Феликс провел 26 матчей, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.