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«Пари НН» планирует вернуться на домашний стадион осенью: «После ремонта потребуется реновация газона»

Гендиректор «Пари НН» рассказал, когда команда вернется на арену в Нижнем Новгороде.

«Сколько матчей пропустит команда? Тоже непонятно. Ждем информацию от домашней арены. Сейчас на ней запущен процесс ремонта, идет внешняя отделка, будет ремонт внутренних помещений, а также планируется починить крышу. 

После этого потребуется реновация газона, поскольку все будет лететь вниз. Так что сроков от коллег мы пока не получили. Хочется верить, что это будет короткий срок. До зимы — точно нет. Думаю, осенью команда вернется на свой домашний стадион», — сказал Давид Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» может сыграть 2-4 матча в Саранске на старте сезона. На стадионе в Нижнем в августе будет выставка «Росатома» (Иван Карпов)

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoПари НН
стадионы
Спартак Нижний Новгород
logoпремьер-лига Россия
Давид Мелик-Гусейнов
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