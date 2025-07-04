«Зенит» сыграет с «Войводиной» на «Газпром Арене» 13 июля

«Зенит» анонсировал домашний товарищеский матч с «Войводиной».

Игра с сербским клубом в рамках Winline Суперсерии пройдет 13 июля на «Газпром Арене».

Ранее команды трижды встречались в товарищеских матчах, «Зенит» одержал в них три победы — 3;1, 3:0, 4:1.

В прошлом сезоне клуб из Нови-Сад занял в чемпионате Сербии 6-е место.