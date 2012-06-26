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    Кевин Дюрэнт отказался от опции продления контракта на сезон-2019/20

    Теги возможные переходы Голден Стэйт Клипперс Бруклин Нью-Йорк НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

    Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт отказался от опции продления контракта на сезон-2019/20 и станет неограниченно свободным агентом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

    Воспользовавшись опцией, Дюрэнт заработал бы за следующий сезон 31,5 миллиона долларов.

    В настоящее время Дюрэнт находится в Нью-Йорке вместе со своим коммерческим директором, изучая различные варианты на рынке свободных агентов.

    Дюрэнт перенес операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия и может пропустить весь сезон-2019/20.

    Основными претендентами на подписание контракта с форвардом считаются «Голден Стэйт», «Бруклин», «Нью-Йорк» и «Клипперс».

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