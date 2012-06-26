Форвард Кевин Дюрэнт отказался от опции продления контракта на сезон-2019/20 и станет неограниченно свободным агентом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Воспользовавшись опцией, Дюрэнт заработал бы за следующий сезон 31,5 миллиона долларов.

В настоящее время Дюрэнт находится в Нью-Йорке вместе со своим коммерческим директором, изучая различные варианты на рынке свободных агентов.

Дюрэнт перенес операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия и может пропустить весь сезон-2019/20.

Основными претендентами на подписание контракта с форвардом считаются «Голден Стэйт», «Бруклин», и «Клипперс».