«Флуминенсе» – «Аль-Хилаль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Флуминенсе» сыграет с «Аль-Хилалем» в 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет Оkkо.
Клубный чемпионат мира. 1/4 финала
4 июля 19:00, Ситрес Боул
Не начался
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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