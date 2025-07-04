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«Флуминенсе» – «Аль-Хилаль». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Флуминенсе» сыграет с «Аль-Хилалем» в 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Оkkо.

Клубный чемпионат мира. 1/4 финала
4 июля 19:00, Ситрес Боул
Флуминенсе
Не начался
Аль-Хилаль

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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