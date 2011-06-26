Мирзов, Оздоев, Барриос и Зе Луиш вошли в список 33 лучших игроков сезона РПЛ

РФС представил список 33 лучших игроков сезона-2018/19 в премьер-лиге.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»).
Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Сергей Петров («Краснодар»).
Правые центральные защитники: Бранислав Иванович («Зенит»), Андрей Семенов («Ахмат»), Максим Беляев («Арсенал»).
Левые центральные защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Урош Спайич («Краснодар»).
Левые защитники: Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов («Рубин»/ «Истанбул» Турция), Кристиан Рамирес («Краснодар»).
Опорные полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»).
Правые полузащитники: Вандерсон («Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»).
Центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»).
Левые полузащитники: Виктор Классон («Краснодар»), Антон Миранчук («Локомотив»), Резиуан Мирзов («Арсенал»).
Правые нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун («Рубин»/»Зенит»), Лука Джорджевич («Арсенал»).
Левые нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Зе Луиш («Спартак»).