Реклама 18+
Реклама 18+

Мирзов, Оздоев, Барриос и Зе Луиш вошли в список 33 лучших игроков сезона РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Рубин Федор Кудряшов Артем Дзюба Игорь Акинфеев Юрий Жирков Алексей Ионов Бранислав Иванович Джефферсон Фарфан премьер-лига Россия рейтинги РФС Ахмат Арсенал Тула Гильерме Владислав Игнатьев Гжегож Крыховяк Краснодар Андрей Семенов Максим Беляев Сергей Петров Ярослав Ракицкий Магомед Оздоев Андрей Лунев Юрий Газинский Резиуан Мирзов Георгий Джикия Кристиан Рамирес Зе Луиш Роман Зобнин Марио Фернандес Лука Джорджевич Урош Спайич Виктор Классон Алексей Миранчук Антон Миранчук Сердар Азмун Никола Влашич Вильмар Барриос Вандерсон Федор Чалов Футбол

РФС представил список  33 лучших игроков сезона-2018/19 в премьер-лиге.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»).

Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА),  Владислав Игнатьев («Локомотив»), Сергей Петров («Краснодар»).

Правые центральные защитники: Бранислав Иванович («Зенит»), Андрей Семенов («Ахмат»), Максим Беляев («Арсенал»).

Левые центральные защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Урош Спайич («Краснодар»).

Левые защитники: Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов («Рубин»/ «Истанбул» Турция), Кристиан Рамирес («Краснодар»).

Опорные полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА), Магомед Оздоев («Зенит»).

Правые полузащитники: Вандерсон («Краснодар»), Алексей Миранчук  («Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»).

Центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»).

Левые полузащитники: Виктор Классон («Краснодар»), Антон Миранчук («Локомотив»), Резиуан Мирзов («Арсенал»).

Правые нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун («Рубин»/»Зенит»), Лука Джорджевич («Арсенал»).

Левые нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Зе Луиш («Спартак»).

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться