РФС не принял решение о расширении РПЛ до 18 команд

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию о возможном расширении числа участников РПЛ, передает корреспондент Sports.ru .

– Обсуждался ли вопрос расширения лиги?

– На этом заседании вопрос не обсуждался, затрагивался косвенно. Члены исполкомы говорили, что клубы должны проводить больше матчей с высоким уровнем конкуренции. Наши клубы должны играть больше.

В рамках РПЛ создана рабочая группа, которая обсуждает разные подходы и форматы лиги. На данный момент процесс не завершен, обещают, что закончат работу на следующей неделе и предложат варианты лиге.

Информация о расширении лиги не соответствует действительности. Просто так, спонтанно и эмоционально, пока я президент, такие вопросы приниматься не будут. Должно быть взвешено все за и против

Решение о расширении до 18 клубов принадлежит Гинеру. Но когда он об этом говорил, то имел в виду участие в лиге клубов из других стран – условного «Кайрата» или . Об этом говорили на исполкоме», – сказал Дюков.

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