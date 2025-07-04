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Вингер «Зенита» Педро о задаче на сезон: «Забить 10 голов и отдать 8 передач»

Вингер «Зенита» Педро поделился планами на результативность в новом сезоне.

Бразилец высказался после товарищеского матча против «Динамо» Махачкала (2:0).

«Я очень рад голу и победе. Нам предстоит много готовиться, но надеюсь, что у меня все получится в чемпионате. 

Если получится, я сделаю много результативных действий. Я нацелен забить 10 голов и отдать 8 голевых передач», — сказал Педро.

В 37 матчах прошлого сезона во всех турнирах на счету 19-летнего игрока 5 голов и 8 результативных передач.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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