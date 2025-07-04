Замглавы МИД РФ Грушко: «На настроение многочисленных болельщиков «Торпедо» вся эта неразбериха влияет негативно. Надеюсь, справедливость восторжествует, и мы увидим клуб в РПЛ»

Замминистра МИД РФ надеется, что «Торпедо» сыграет в Мир РПЛ.

Ранее стало известно, что в отношении совладельца черно-белых Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».

По итогам сезона‑2024/25 автозаводцы заняли 2-е место в Первой лиге и напрямую вышли в РПЛ. Сообщалось , что клуб могут дисквалифицировать из-за скандала.

«Я с детства являюсь болельщиком «Торпедо», по мере возможности стараюсь посещать домашние матчи команды и всегда нахожусь в курсе последних новостей из жизни клуба.

Признаюсь, искренне переживаю, читая новости о том, что нашу команду могут лишить завоеванного в честной спортивной борьбе права выступить в Премьер‑лиге в следующем сезоне. До старта турнира остается всего две недели, а вся эта неразбериха негативно влияет на настроение игроков, тренеров и, конечно, нас, многочисленных болельщиков черно‑белых.

Надеюсь, все будет хорошо, в итоге справедливость восторжествует, и мы с вами увидим «Торпедо » в РПЛ », — сказал Александр Грушко.