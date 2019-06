Футболистка сборной США Рапино: «Я не пойду в сраный Белый дом»

Вице-капитан женской сборной США Меган Рапино заявила, что не посетит Белый дом, если команда выиграет ЧМ-2019 этим летом.

«Я не пойду в сраный Белый дом. Нет, меня не будет в Белом доме. Да и нас не собираются приглашать. Сомневаюсь в этом», – сказала Рапино.

33-летняя футболистка ранее называла президента США Дональда Трампа сексистом и женоненавистником, а себя охарактеризовала «ходячим протестом».

Рапино в 2016 году одной из первых спортсменок присоединилась к протесту игрока НФЛ Колина Каперника против расовой дискриминации, становясь на одно колено во время гимна США.

Кроме того, Рапино – сторонник равной оплаты труда. Она и 27 других футболисток сборной подали в суд на Федерацию футбола США из-за дискриминации по половому признаку в связи с тем, что женщинам платят меньше, чем их коллегам из мужской сборной.

“I’m not going to the fucking White House.” – @mPinoe pic.twitter.com/sz1ADG2WdT