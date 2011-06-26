13-летняя Алиса Лью попыталась исполнить 2 четверных лутца и 2 тройных акселя на турнире в США

Американская фигуристка Алиса Лью на турнире Broadmoor Open в США в произвольной программе попыталась исполнить два четверных лутца и два тройных акселя.

С первого тройного акселя фигуристка упала, четверные лутцы были исполнены с недокрутами.

13-летняя Лью является действующей чемпионкой США. В сезоне-2019/20 она сможет начать выступления на международных юниорских соревнованиях.

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