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13-летняя Алиса Лью попыталась исполнить 2 четверных лутца и 2 тройных акселя на турнире в США

Теги сборная США женское катание Алиса Лью Фигурное катание

Американская фигуристка Алиса Лью на турнире Broadmoor Open в США в произвольной программе попыталась исполнить два четверных лутца и два тройных акселя. 

С первого тройного акселя фигуристка упала, четверные лутцы были исполнены с недокрутами. 

13-летняя Лью является действующей чемпионкой США. В сезоне-2019/20 она сможет начать выступления на международных юниорских соревнованиях.

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