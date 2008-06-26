WADA прогнозирует открытие свыше 100 допинговых дел в отношении российских спортсменов после проверки данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после проверки базы данных антидопинговой лаборатории может открыть не менее ста дел о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами.

Об этом заявил глава WADA Крэйг Риди на сессии Международного олимпийского комитета ( ).

«Используя данные и пробы, группа по разведке и расследованиям WADA передаст пакет доказательств антидопинговым организациям, приведя веские доводы.

Мы надеемся, что это приведет к открытию более ста дел по итогам первой волны проверки», – сказал Риди.

WADA завершит проверку базы данных московской антидопинговой лаборатории до конца 2019 года.

«Все дела будут обработаны и переданы в антидопинговые организации к концу 2019 года», – цитирует Риди ТАСС.

По словам генерального директора WADA Оливье Ниггли, 45 дел в отношении российских спортсменов уже открыты.

«Более ста дел будет передано в международные федерации. На сегодня мы передали немногим больше 45 дел, плюс легкоатлетическая Athletics Integrity Unit получила необходимые данные. Наша работа несколько отличается, поэтому не знаю, сколько дел они откроют», приводит слова Ниггли ТАСС.