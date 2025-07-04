Фирмино о гибели Жоты: «Когда не хватает слов, остается лишь невыразимо стонать. Для меня было честью переживать особенные моменты вместе с тобой»
Роберто Фирмино опубликовал сообщение после гибели Диогу Жоты в ДТП.
Форвард «Аль-Ахли» выступал вместе с португальцем за «Ливерпуль» с 2020 по 2023 год.
«Когда не хватает слов, остается лишь невыразимо стонать. Поэтому я встаю на колени и молюсь, чтобы Святой Дух утешил сердца Руте, Диниса, Дуарте, Мафальды, Сеу Жоакима, леди Изабель – всей семьи и друзей.
Для меня было привилегией и честью переживать особенные моменты вместе с тобой. Покойся с миром, мой брат Жота и Андре», – написал Фирмино.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Роберто Фирмино
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