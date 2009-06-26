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Sports.ru NBA

    НБА планирует проведение дополнительных турниров и сокращение матчей с сезона-2021/22

    Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

    НБА обсудила с представителями клубов проведение дополнительных турниров и сокращение матчей регулярного чемпионата.

    Видеоконференция по обсуждению вопроса состоялась 17 июня.

    Изменения планируется внедрить уже в сезоне-2021/22. Они должны стать пробными: лига оценит, насколько хорошо сработает новый календарь и примет решение о целесообразности его дальнейшего использования.

    Лига собирается организовать турниры по ходу регулярного чемпионата и после его завершения. Состоящая из 82 матчей «регулярка» станет короче.

    Во время конференции обсуждались варианты с 58 и более матчами.

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