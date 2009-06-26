НБА планирует проведение дополнительных турниров и сокращение матчей с сезона-2021/22

обсудила с представителями клубов проведение дополнительных турниров и сокращение матчей регулярного чемпионата.

Видеоконференция по обсуждению вопроса состоялась 17 июня.

Изменения планируется внедрить уже в сезоне-2021/22. Они должны стать пробными: лига оценит, насколько хорошо сработает новый календарь и примет решение о целесообразности его дальнейшего использования.

Лига собирается организовать турниры по ходу регулярного чемпионата и после его завершения. Состоящая из 82 матчей «регулярка» станет короче.

Во время конференции обсуждались варианты с 58 и более матчами.