Каннонир подерется с Имавовым в главном бою UFC on ESPN 57 в ночь на 9 июня

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Роман Долидзе Джаред Каннонир Шон Стрикленд Нассурдин Имавов Крис Кертис Бокс/MMA/UFC

Джаред Каннонир и Нассурдин Имавов возглавят турнир UFC on ESPN 57.

Поединок в среднем весе станет главным событием турнир UFC, который пройдет в ночь на 9 июня в Луисвилле (Кентукки).

Каннонир идет на серии из двух побед после проигрыша Исраэлю Адесанье в титульном бою в 2022 году.

Имавов закрыл поражение от Шона Стрикленда и несостоявшийся бой с Крисом Кертисом победой над Романом Долидзе.

Шон О’Мэлли: «Каннонир должен получить титульник. Ему не нужно драться с Чимаевым»

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