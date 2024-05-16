Каннонир подерется с Имавовым в главном бою UFC on ESPN 57 в ночь на 9 июня
Джаред Каннонир и Нассурдин Имавов возглавят турнир UFC on ESPN 57.
Поединок в среднем весе станет главным событием турнир UFC, который пройдет в ночь на 9 июня в Луисвилле (Кентукки).
Каннонир идет на серии из двух побед после проигрыша Исраэлю Адесанье в титульном бою в 2022 году.
Имавов закрыл поражение от Шона Стрикленда и несостоявшийся бой с Крисом Кертисом победой над Романом Долидзе.
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