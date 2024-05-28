Канело и Скалл не согласовали контракт на поединок. IBF назначила торги

Теги IBF Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

IBF назначила торги на обязательную защиту Сауля Альвареса против Уильяма Скалла.

Сообщается, что на этом настояла команда кубинца. Промоутерские торги на право организации поединка пройдут 6 июня.

Альварес (61-2-2) в последний раз дрался в мае, когда победил Хайме Мунгуйю единогласным решением судей.

Скалл (22-0) в мае выиграл у Шона Хемфила.

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1 комментарий
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Канело откажется от ремня как он не раз и делал.. Скалл ноунейм он канело неинтересен
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