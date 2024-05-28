Канело и Скалл не согласовали контракт на поединок. IBF назначила торги

IBF назначила торги на обязательную защиту Сауля Альвареса против Уильяма Скалла.

Сообщается, что на этом настояла команда кубинца. Промоутерские торги на право организации поединка пройдут 6 июня.

Альварес (61-2-2) в последний раз дрался в мае, когда победил Хайме Мунгуйю единогласным решением судей.

Скалл (22-0) в мае выиграл у Шона Хемфила.

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