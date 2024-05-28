Врачи допустили Тайсона до поединка с Полом

Теги Майк Тайсон бокс Джейк Пол Тайсон - Пол Бокс/MMA/UFC

Врачи допустили Майка Тайсона до боя с Джейком Полом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экс-чемпиона мира по боксу.

«Майк допущен до боя врачами. Угрозы поединку нет», – сказал собеседник агентства.

Напомним, что Тайсону стало плохо во время рейса Майами – Лос-Анджелес из-за обострения язвы. Боксеру оказали медицинскую помощь.

Поединок состоится 21 июля и пройдет на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.

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3 комментария
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Глааное, чтобы не патологоанатом разрешение выдавал
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Вот это 😯😯😯 новость
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И опять будет откушенное ухо 🫤🫤🫤
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