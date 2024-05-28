Врачи допустили Тайсона до поединка с Полом
Врачи допустили Майка Тайсона до боя с Джейком Полом.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экс-чемпиона мира по боксу.
«Майк допущен до боя врачами. Угрозы поединку нет», – сказал собеседник агентства.
Напомним, что Тайсону стало плохо во время рейса Майами – Лос-Анджелес из-за обострения язвы. Боксеру оказали медицинскую помощь.
Поединок состоится 21 июля и пройдет на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.
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