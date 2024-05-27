Ядун – Сехудо: «Приезжай в августе в Китай – устроим шоу. Хватит ругаться с Фонтом!»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Сун Ядун Бокс/MMA/UFC

Сун Ядун вызвал Генри Сехудо.

«Я слышал, что Китай – это твоя счастливая страна, ведь ты получил здесь золотую олимпийскую медаль в 2008 году. Я приглашаю тебя снова приехать к нам в августе. Давай устроим шоу для фанатов. Это будет настоящее зрелище, хватит ругаться с Робом Фонтом!» – написал в соцсетях Сун Ядун.

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