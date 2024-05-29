Порье − о форме перед боем с Махачевым: «Я в лучшем физическом и ментальном состоянии»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев UFC 302 Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье заявил, что считает нынешнюю форму лучшей за всю карьеру.

«Я в лучшем физическом и ментальном состоянии, чувствую себя очень хорошо, очень уверенно. Знаю, что могу победить любого легковеса в мире.

Действительно верю в свои навыки и приемы, которые я отрабатывал 17 лет. Просто чувствую, что у меня есть талант, я всегда нахожу способы победить.

Знаю, что это звучит безумно, но именно в хаотичные моменты я чувствую себя лучше всего, когда меня прижимают к сетке, когда я андердог.

Когда летят пули и течет кровь, именно тогда я нахожу способ победить», − сказал легковес UFC Дастин Порье, который в ночь на 2 июня подерется с Исламом Махачевым за титул в легком весе.

Махачев заявил, что Хабиб будет в его углу в бою с Порье: «Орел» приземлился в Джерси»

Порье − о бое с Махачевым: «Я реалист: мне 35 лет, это мой последний шанс стать чемпионом»

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1 комментарий
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Вообще кто-нибудь , когда-нибудь, из бойцов главных боев говорил , что он в плохом состоянии перед боем ?
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