Порье − о форме перед боем с Махачевым: «Я в лучшем физическом и ментальном состоянии»

Дастин Порье заявил, что считает нынешнюю форму лучшей за всю карьеру.

«Я в лучшем физическом и ментальном состоянии, чувствую себя очень хорошо, очень уверенно. Знаю, что могу победить любого легковеса в мире.

Действительно верю в свои навыки и приемы, которые я отрабатывал 17 лет. Просто чувствую, что у меня есть талант, я всегда нахожу способы победить.

Знаю, что это звучит безумно, но именно в хаотичные моменты я чувствую себя лучше всего, когда меня прижимают к сетке, когда я андердог.

Когда летят пули и течет кровь, именно тогда я нахожу способ победить», − сказал легковес UFC Дастин Порье, который в ночь на 2 июня подерется с за титул в легком весе.

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