Биспинг сравнил Порье и Махачева: «Послужной список Дастина намного круче»

Майкл Биспинг сравнил Дастина Порье и Ислама Махачева.

«Послужной список Дастина намного круче. Может показаться, что я не уважаю , но это не так. Послушайте, Махачев дрался с Бобби Грином, провел титульный бой с Чарльзом Оливейрой, а потом дважды встретился с Алексом Волкановски. На этом все.

У Порье безумное резюме. Макс Холлоуэй, Эдди Альварес, Джастин Гейджи, Энтони Петтис, Конор Макгрегор, Джим Миллер, Дэн Хукер, Оливейра, Чендлер, Сен-Дени... Он дрался с более жесткими парнями», – сказал экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.

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