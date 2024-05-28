Анатолий Малыхин: «Созвонился с Александром Емельяненко. Видно, что он на правильном пути»

Теги Александр Емельяненко MMA Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин рассказал о своем отношении к Александру Емельяненко.

– Ты как-то Александра Емельяненко критиковал за его образ жизни. Сейчас видно, что он на другой путь встал, рад за него?

– Не то чтобы я его критиковал, я просто говорил, что на нем, конечно, большая ответственность. Такая фамилия, такой человек, как он, – это локомотивы. Не побоюсь этого слова, это первопроходцы.

Сейчас, да, теперь он и я одной крови. Мы даже созванивались буквально два дня назад с ним, я пожелал ему здоровья, тепло поговорили с ним. В хорошей форме сейчас Александр находится, видно, что он на правильном пути, – сказал тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин.

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