Яир Родригес поднялся на вершину горы Эверест
Яир Родригес поднялся на вершину высочайшей горы мира Эверест.
Фотографией с восхождения Родригес поделился в социальных сетях.
«Забирайся на гору, чтобы увидеть весь мир, а не для того, чтобы весь мир увидел тебя», – подписал публикацию полулегковес UFC.
Родригес (18-5) в последний раз дрался в феврале, когда проиграл Брайану Ортеге удушающим приемом.
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