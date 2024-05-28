Яир Родригес поднялся на вершину горы Эверест

Яир Родригес поднялся на вершину высочайшей горы мира Эверест.

Фотографией с восхождения поделился в социальных сетях.

«Забирайся на гору, чтобы увидеть весь мир, а не для того, чтобы весь мир увидел тебя», – подписал публикацию полулегковес .

Родригес (18-5) в последний раз дрался в феврале, когда проиграл удушающим приемом.

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