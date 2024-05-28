Яир Родригес поднялся на вершину горы Эверест

Теги полулегкий вес UFC MMA Яир Родригес Бокс/MMA/UFC

Яир Родригес поднялся на вершину высочайшей горы мира Эверест.

Фотографией с восхождения Родригес поделился в социальных сетях.

«Забирайся на гору, чтобы увидеть весь мир, а не для того, чтобы весь мир увидел тебя», – подписал публикацию полулегковес UFC.

Родригес (18-5) в последний раз дрался в феврале, когда проиграл Брайану Ортеге удушающим приемом.

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3 комментария
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Не похоже, что это фото с вершины
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Яир Родригес настоящий боец по жизни 👊
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Ответ Wallace1990
Не похоже, что это фото с вершины
Фото с базового лагеря... На вершине без кислоррдого балона не все могут
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