Коста обвинил Стрикленда в отказе от боя: «Мне предложили бой с Шоном на 1 июня, но он сказал «нет»

Пауло Коста заявил, что Шон Стрикленд отказался от боя с ним.

«Я захотел драться с , UFC предложили мне бой в июне, но затем они сказали: «Пауло, ты дерешься с 1 июня».

Это отличный бой, веселый, интереснее, чем с Каннониром. Не знаю, что произошло. Стрикленд сказал «нет». Он отказался драться со мной, так мне сказали в UFC.

Думаю, наш бой получился бы отличным, с удовольствием бы подрался со Стриклендом», − сказал бразильский средневес UFC Пауло Коста.

Коста и Стрикленд проиграли последние бои: Коста − Роберту Уиттакеру единогласным решением на UFC 298, а Стрикленд − Дрикусу дю Плесси раздельным решением в титульнике на UFC 297.

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