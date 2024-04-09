Коста обвинил Стрикленда в отказе от боя: «Мне предложили бой с Шоном на 1 июня, но он сказал «нет»
Пауло Коста заявил, что Шон Стрикленд отказался от боя с ним.
«Я захотел драться с Джаредом Каннониром, UFC предложили мне бой в июне, но затем они сказали: «Пауло, ты дерешься с Шоном Стриклендом 1 июня».
Это отличный бой, веселый, интереснее, чем с Каннониром. Не знаю, что произошло. Стрикленд сказал «нет». Он отказался драться со мной, так мне сказали в UFC.
Думаю, наш бой получился бы отличным, с удовольствием бы подрался со Стриклендом», − сказал бразильский средневес UFC Пауло Коста.
Коста и Стрикленд проиграли последние бои: Коста − Роберту Уиттакеру единогласным решением на UFC 298, а Стрикленд − Дрикусу дю Плесси раздельным решением в титульнике на UFC 297.
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