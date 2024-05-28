Деметриус Джонсон считает, что Джошуа победит Нганну в поединке по правилам ММА: «Легко. Но его нужно научить защите от тейкдаунов»

Теги MMA Энтони Джошуа Деметриус Джонсон бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Деметриус Джонсон считает, что Джошуа победит Нганну в поединке по правилам ММА.

«Фрэнсис никогда не был кикбоксером мирового класса. И побед сабмишеном у него не так много. Джошуа – феноменальный атлет, он отлично понимает, как нужно пользоваться дистанцией.

Дайте мне шесть месяцев – и я научу его защищаться от тейкдаунов, блокировать лоу-кики. Ему останется только боксировать. Я считаю фаворитом того, кто лучше подготовлен физически. И это Энтони. Для него это будет легкий бой», – сказал экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон.

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