Тренер Царукяна – о реванше с Махачевым: «Если Арман проведет такой же бой, как против Оливейры, этого будет недостаточно»
Тренер Царукяна высказался о возможном реванше Армана и Ислама Махачева.
«Первый бой был близким. Все мы ждем реванша, этот бой, думаю, нужен и Махачеву. Но Арману нужно лучше подготовиться. Если Арман проведет такой же бой, как против Чарльза Оливейры, этого будет недостаточно», – сказал тренер Сергей Торосян.
Царукян и Махачев встречались в апреле-2019. Ислам победил единогласным решением судей, а бой был признан лучшим поединком турнира.
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