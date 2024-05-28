Тренер Царукяна – о реванше с Махачевым: «Если Арман проведет такой же бой, как против Оливейры, этого будет недостаточно»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Тренер Царукяна высказался о возможном реванше Армана и Ислама Махачева.

«Первый бой был близким. Все мы ждем реванша, этот бой, думаю, нужен и Махачеву. Но Арману нужно лучше подготовиться. Если Арман проведет такой же бой, как против Чарльза Оливейры, этого будет недостаточно», – сказал тренер Сергей Торосян.

Царукян и Махачев встречались в апреле-2019. Ислам победил единогласным решением судей, а бой был признан лучшим поединком турнира.

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1 комментарий
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Почему все утверждают что первый поединок был близкий, равный, конкурентный…. Ислам доминировал все три раунда и заслуженно выиграл единогласным решением. Видно потому что не победил досрочно 🤷‍♂️
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