Тренер Царукяна – о реванше с Махачевым: «Если Арман проведет такой же бой, как против Оливейры, этого будет недостаточно»

Тренер Царукяна высказался о возможном реванше Армана и Ислама Махачева.

«Первый бой был близким. Все мы ждем реванша, этот бой, думаю, нужен и . Но Арману нужно лучше подготовиться. Если Арман проведет такой же бой, как против , этого будет недостаточно», – сказал тренер Сергей Торосян.

и Махачев встречались в апреле-2019. Ислам победил единогласным решением судей, а бой был признан лучшим поединком турнира.

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