Бивол – о Зинаде: «Малик сделает все возможное, чтобы победить. Я должен быть очень осторожен»
Дмитрий Бивол высказался о поединке с Маликом Зинадом.
«Конечно, Зинад опасен. Но я оказываюсь в подобной ситуации не впервые. Я уже давал возможность другим боксерам. Понимаю, что должен быть очень осторожен. Я должен уважать его, должен быть сфокусирован.
Он получил шанс, поэтому сделает все возможное, чтобы победить. Но я профессиональный боксер, чемпион мира. Докажу, что способен продолжить путь к своей цели», – сказал Дмитрий Бивол.
Поединок между Биволом и Зинадом состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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