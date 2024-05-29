Порье − о бое с Махачевым: «Я реалист: мне 35 лет, это мой последний шанс стать чемпионом»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев UFC 302 Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье считает, что бой с Исламом Махачевым − последний шанс стать чемпионом UFC.

«Я реалист. Мне 35 лет, сколько раз я еще окажусь в таком положении? Можно с уверенностью сказать, что это мой последний шанс стать чемпионом.

Это шанс сделать то, что я пообещал сделать в 18-летнем возрасте. Это для себя, а не для фанатов или Зала славы. Это для моей жены, чтобы обнять ее и сказать: «Чего же мы достигли?»

Все взлеты и падения за 17 лет, все уроки, которые я извлек. На UFC 302 я нокаутирую Ислама и стану чемпионом мира», − сказал легковес UFC Дастин Порье, который в ночь на 2 июня подерется с Исламом Махачевым за титул UFC.

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3 комментария
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Ну бывает , главное не победа а ….
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Комментарий удален модератором
В 35 жизнь только начинается *crying*
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Ответ Мадина Уйгурова
Комментарий удален модератором
Да не дай бог... В шавермах, такси и овощных ларьках забастовки начнутся. Ни поесть, ни покататься
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