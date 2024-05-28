Пол сообщил, что бой с Тайсоном остается в силе: «Ничего не изменилось»

Теги Майк Тайсон бокс Джейк Пол Тайсон - Пол Бокс/MMA/UFC

Джейк Пол сообщил, что бой с Майком Тайсоном остается в силе.

Ранее стало известно, что Тайсон почувствовал себя плохо во время рейса из Майами в Лос-Анджелес. Ему оказали медицинскую помощь.

«Вы любите придумывать всякую ерунду ради лайков и кликов, но не знаете о фактах. Ничего не изменилось», – написал Пол в социальных сетях.

Поединок между Полом и Тайсоном состоится 21 июля и пройдет на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.

Тайсон и Пол провели первую битву взглядов

Тайсон − о Джейке Поле: «Кого он вырубал? Маленьких детей?»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий