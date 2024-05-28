Пол сообщил, что бой с Тайсоном остается в силе: «Ничего не изменилось»

Джейк Пол сообщил, что бой с Майком Тайсоном остается в силе.

Ранее стало известно, что Тайсон почувствовал себя плохо во время рейса из Майами в Лос-Анджелес. Ему оказали медицинскую помощь.

«Вы любите придумывать всякую ерунду ради лайков и кликов, но не знаете о фактах. Ничего не изменилось», – написал Пол в социальных сетях.

Поединок между Полом и Тайсоном состоится 21 июля и пройдет на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.

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