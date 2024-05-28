Илия Топурия: «С легкостью побью О’Мэлли. Мы на разных уровнях»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия высказался о возможном поединке с Шоном О’Мэлли.

«Я могу с легкостью побить О’Мэлли. Сделаю с ним в октагоне все, что захочу. Могу играть с ним. Можете сами выбрать, как мне стоит его финишировать.

Перед каждым поединком я говорю соперникам: «Скажи, как мне тебя прикончить, и я сделаю это». Шон – чемпион, я его уважаю. Но мы на разных уровнях», – сказал обладатель пояса UFC в полулегком весе Илия Топурия.

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