Ислам Махачев: «Не хочу, чтобы Порье завершал карьеру. Он все еще опасен»

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев высказался о желании Дастина Порье завершить карьеру.

«Дастин говорит о пенсии. Но я не хочу, чтобы он завершал карьеру. Этот парень все еще опасен, он может побить любого. Он входит в топ-5 рейтинга, понимаете? Поэтому мне кажется, что это плохая идея», – сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Титульный поединок между Махачевым и Порье состоится в ночь на 2 июня и возглавит UFC 302.

Порье сообщил, что бой с Махачевым может стать для него последним: «Готов полностью посвятить себя семье»

Кормье − о желании Порье завершить карьеру: «Ненавижу, когда бойцы говорят так, когда они дерутся»

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2 комментария
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Видимо, Хабиб перестал быть опасным)
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Он физически силён, но психологически думаю сложно человеку постоянно быть вторым. Всем же понятно что ему добится чемпионства очень сложно, даже на грани невозможного.
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