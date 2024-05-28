Ислам Махачев: «Не хочу, чтобы Порье завершал карьеру. Он все еще опасен»

Ислам Махачев высказался о желании Дастина Порье завершить карьеру.

«Дастин говорит о пенсии. Но я не хочу, чтобы он завершал карьеру. Этот парень все еще опасен, он может побить любого. Он входит в топ-5 рейтинга, понимаете? Поэтому мне кажется, что это плохая идея», – сказал чемпион UFC в легком весе .

Титульный поединок между Махачевым и Порье состоится в ночь на 2 июня и возглавит UFC 302.

Порье сообщил, что бой с Махачевым может стать для него последним: «Готов полностью посвятить себя семье»

Кормье − о желании Порье завершить карьеру: «Ненавижу, когда бойцы говорят так, когда они дерутся»