Анатолий Малыхин: «Рад за Усика. Он несет здоровый образ жизни в массы»

Теги MMA Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

– Актуальная тема сейчас – бой Фьюри и Усика. Смотрел ли его?

– Полностью не смотрел, посмотрел первые, наверное, 4-5 раундов, все хочу досмотреть. Сейчас один турнир, потом другой, мастер-класс, взял с собой жену с сыном, с ними время провожу. И не посмотрел. Четыре раунда посмотрел.

Вначале Усик давил, потом Цыган перехватил инициативу. И все, я не смог досмотреть, так что не смотрел еще. Результат, конечно, знаю, что Усик выиграл, видел нарезку, где он шатнул Фьюри, но полностью бой не видел.

– Рад ли за Усика, что славянин стал абсолютным чемпионом мира?

– Конечно, я рад за любого спортсмена, неважно, Усик или Фьюри бы выиграл или еще кто-то. Я просто рад за ребят, что они зарабатывают хорошие деньги, что они в массы несут спорт, здоровый образ жизни, что они, знаешь, без какой-то грязи бой качают, не задевают родителей, ведут хорошее движение в массы.

Дети смотрят, ребята, посмотрите, Усик и Фьюри зарабатывают хорошие деньги, семьянины оба хорошие. Я знаю, что у того и того большие семьи, я рад за любого спортсмена, – сказал тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин.

Усик перевернул бой с Фьюри, когда поцеловал на ринге крест. Итог – разбитый нос и нокдаун

Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри

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1 комментарий
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Только у нас могут болеть за того, кто возненавидел русских, не представляю чтоб тот же Усик болел за наших бойцов, которые за СВО
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