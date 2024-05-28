Анатолий Малыхин: «Рад за Усика. Он несет здоровый образ жизни в массы»
Анатолий Малыхин прокомментировал победу Александра Усика над Тайсоном Фьюри.
– Актуальная тема сейчас – бой Фьюри и Усика. Смотрел ли его?
– Полностью не смотрел, посмотрел первые, наверное, 4-5 раундов, все хочу досмотреть. Сейчас один турнир, потом другой, мастер-класс, взял с собой жену с сыном, с ними время провожу. И не посмотрел. Четыре раунда посмотрел.
Вначале Усик давил, потом Цыган перехватил инициативу. И все, я не смог досмотреть, так что не смотрел еще. Результат, конечно, знаю, что Усик выиграл, видел нарезку, где он шатнул Фьюри, но полностью бой не видел.
– Рад ли за Усика, что славянин стал абсолютным чемпионом мира?
– Конечно, я рад за любого спортсмена, неважно, Усик или Фьюри бы выиграл или еще кто-то. Я просто рад за ребят, что они зарабатывают хорошие деньги, что они в массы несут спорт, здоровый образ жизни, что они, знаешь, без какой-то грязи бой качают, не задевают родителей, ведут хорошее движение в массы.
Дети смотрят, ребята, посмотрите, Усик и Фьюри зарабатывают хорошие деньги, семьянины оба хорошие. Я знаю, что у того и того большие семьи, я рад за любого спортсмена, – сказал тройной чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин.
Усик перевернул бой с Фьюри, когда поцеловал на ринге крест. Итог – разбитый нос и нокдаун