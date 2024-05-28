WBC лишил Кроуфорда пояса в полусреднем весе. Теренса объявили «чемпионом в отпуске»

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил Теренса Кроуфорда «чемпионом в отпуске».

стал абсолютным чемпионом мира в июле прошлого года, когда победил техническим нокаутом. С тех пор он не дрался – осенью у него отняли титул по версии .

3 августа Кроуфорд проведет поединок с Исраилом Мадримовым за пояс в первом среднем весе. Бой состоится в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

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