WBC лишил Кроуфорда пояса в полусреднем весе. Теренса объявили «чемпионом в отпуске»

Теги WBC Теренс Кроуфорд бокс Бокс/MMA/UFC

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил Теренса Кроуфорда «чемпионом в отпуске».

Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в июле прошлого года, когда победил Эррола Спенса техническим нокаутом. С тех пор он не дрался – осенью у него отняли титул по версии IBF

3 августа Кроуфорд проведет поединок с Исраилом Мадримовым за пояс WBA в первом среднем весе. Бой состоится в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Почему в боксе так много поясов? WBC, WBA, WBO и IBF – что это вообще значит?

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