«Понимал, что подобное может произойти». Бивол рассказал, как отреагировал на отмену боя с Бетербиевым

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол рассказал, как отреагировал на отмену боя с Артуром Бетербиевым.

«Я в боксе уже не первый год. Был готов к тому, что подобное может произойти. Конечно, я расстроился, но сразу же подумал: «Что мне делать дальше?» Спросил, какие варианты у меня есть – мне рассказали о [Малике] Зинаде.

Я ответил, что буду рад, если этот поединок организуют. Честно говоря, я бы согласился на бой с любым. Вариантов у нас не было», – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Поединок между Биволом и Зинадом состоится 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бивол прилетел в Эр-Рияд на бой с Маликом Зинадом

В Саудовской Аравии надеются организовать бой Бивол – Бетербиев в октябре или декабре

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