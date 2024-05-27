Майку Тайсону стало плохо во время рейса Майами – Лос-Анджелес из-за обострения язвы. Боксеру оказали медицинскую помощь

Теги Майк Тайсон бокс Бокс/MMA/UFC

Майку Тайсону оказали медицинскую помощь во время перелета из Майами в Лос-Анджелес.

New York Post сообщает, что Тайсон почувствовал себя плохо во время авиарейса.

«К счастью, у мистера Тайсона все отлично. У него была тошнота и головокружение из-за обострения язвы за 30 минут до посадки. Он благодарен медицинскому персоналу, который оперативно ему помог», – объяснил представитель боксера.

Напомним, 21 июля Тайсон подерется с Джейком Полом.

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6 комментариев
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Господи, какой ему ринг?
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Старику почти 60..всю жизнь наркоманит бухает удивительно что до старости дожил.. В тюрьме сидел... Пол его уничтожит
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Ответ Леонид Матросов
Кокса обнюхался.
По опыту знаешь?)
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Ответ Леонид Матросов
Кокса обнюхался.
Ты с ним летел? Или диагноз поставил удаленно?
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Надеюсь, железный Майк не выйдет на этот полубой.
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