Майку Тайсону стало плохо во время рейса Майами – Лос-Анджелес из-за обострения язвы. Боксеру оказали медицинскую помощь

Майку Тайсону оказали медицинскую помощь во время перелета из Майами в Лос-Анджелес.

New York Post сообщает, что Тайсон почувствовал себя плохо во время авиарейса.

«К счастью, у мистера Тайсона все отлично. У него была тошнота и головокружение из-за обострения язвы за 30 минут до посадки. Он благодарен медицинскому персоналу, который оперативно ему помог», – объяснил представитель боксера.

Напомним, 21 июля Тайсон подерется с Джейком Полом.

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