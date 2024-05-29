Стрикленд − о бое с Костой: «Это будет кровавая бойня»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Пауло Коста Шон Стрикленд UFC 302 Коста - Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд заявил, что готов умереть в бою с Пауло Костой.

«На UFC 302 будет кровавая бойня. Думаю, я и Пауло зайдем в глубокие воды, это будет 25 минут настоящей битвы.

Мы посмотрим друг на друга в третьем или четвертом раунде и подумаем: «Черт, у нас есть еще пятиминутка».

Я снова готов умереть за то, чего хочу добиться. Думаю, что разберу Косту на части», − сказал средневес UFC Шон Стрикленд, который в ночь на 2 июня подерется с Пауло Костой.

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1 комментарий
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Ой да ладно с такой потрясающей защитой как у Шона !!! Кровава бойня ага угу просто бой продают ребята как могут .
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