Стрикленд − о бое с Костой: «Это будет кровавая бойня»

Шон Стрикленд заявил, что готов умереть в бою с Пауло Костой.

«На UFC 302 будет кровавая бойня. Думаю, я и Пауло зайдем в глубокие воды, это будет 25 минут настоящей битвы.

Мы посмотрим друг на друга в третьем или четвертом раунде и подумаем: «Черт, у нас есть еще пятиминутка».

Я снова готов умереть за то, чего хочу добиться. Думаю, что разберу Косту на части», − сказал средневес UFC Шон Стрикленд, который в ночь на 2 июня подерется с Пауло Костой.

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Мухаммад − о Стрикленде: «Он сказал, что Палестине нужно сдаться, шутил над этим, а потом плакался из-за отца»