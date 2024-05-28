Пауло Коста: «Победа над Стриклендом приведет меня к титульнику. Отправлю Шона в нокаут»

Пауло Коста высказался о предстоящем поединке с Шоном Стриклендом.

«Я хотел подраться именно со – он отличный боец, первый номер рейтинга. Победа над ним приведет меня к новому титульному шансу.

Сейчас у меня больше опыта – я достиг того уровня, о котором мечтал. Не только как боец, но и как мужчина. Мое время пришло. На UFC 302 я отправлю Шона в нокаут», – сказал средневес UFC Пауло Коста.

302-й номерной турнир состоится в ночь на 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Бой Косты и Стрикленда пройдет в соглавном событии ивента.

UFC опубликовал официальный постер 302-го номерного турнира