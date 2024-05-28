Деонтей Уайлдер: «Рефери украл у Усика досрочную победу над Фьюри»

Теги Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер высказался о бое между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Поединок состоялся 19 мая в Эр-Рияде. Усик победил раздельным решением судей, став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

«Я считаю, что это был великолепный поединок. Правда, в девятом раунде рефери украл у Усика досрочную победу. Фьюри подарили шанс. Но это уже не имеет значения – Усик победил, с этим я его и поздравляю», – сказал бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер.

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2 комментария
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Если пересмотреть первый бой Деонтея с Фьюри, рефери реально считал очень медленно, а в бою с Усиком можно было не останавливать и дать доработать Усику, вероятнее всего был бы нокаут
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Если верить Википедии:

Стоячий нокдаун — ситуация, при которой рефери считает, что боксёра спасли от падения канаты. В такой ситуации рефери начинает отсчёт до 8.
*В чемпионских боях не действует правило стоячего нокдауна.*
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