Джефф Монсон: «Тайсону нужно поговорить с врачами и побеспокоиться о здоровье»

Теги Майк Тайсон Джефф Монсон бокс Бокс/MMA/UFC

Джефф Монсон посоветовал Майку Тайсону позаботиться о здоровье.

Напомним, что Тайсону стало плохо во время рейса Майами – Лос-Анджелес из-за обострения язвы. Боксеру оказали медицинскую помощь.

«Это, конечно, шоу. Но Майку нужно поговорить с врачами и побеспокоиться о здоровье», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

21 июля Тайсон проведет поединок против Джейка Пола. Бой пройдет на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.

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2 комментария
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Вспоминаю, как сам Монсон с травмированной спиной периодически дрался, фотки были типа лежал а аэропорту так как сидеть нельзя было. Кто бы говорил )
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Так сам говорит ,что шоу.Никто там умирать не планирует,а вот гонорары будут ....Майку по Узбекистанам не скоро придется кататься..Монсону самому о здоровье депутатском надо подумать,все прощальными боями забавляется.Тактаров, Емельяненко,вот теперь россиянин Мальдонадо придумал..
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