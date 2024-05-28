Джефф Монсон: «Тайсону нужно поговорить с врачами и побеспокоиться о здоровье»
Джефф Монсон посоветовал Майку Тайсону позаботиться о здоровье.
Напомним, что Тайсону стало плохо во время рейса Майами – Лос-Анджелес из-за обострения язвы. Боксеру оказали медицинскую помощь.
«Это, конечно, шоу. Но Майку нужно поговорить с врачами и побеспокоиться о здоровье», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.
21 июля Тайсон проведет поединок против Джейка Пола. Бой пройдет на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.
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