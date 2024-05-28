Джефф Монсон: «Тайсону нужно поговорить с врачами и побеспокоиться о здоровье»

Джефф Монсон посоветовал Майку Тайсону позаботиться о здоровье.

Напомним, что стало плохо во время рейса Майами – Лос-Анджелес из-за обострения язвы. Боксеру оказали медицинскую помощь.

«Это, конечно, шоу. Но Майку нужно поговорить с врачами и побеспокоиться о здоровье», – сказал ветеран ММА Джефф Монсон.

21 июля Тайсон проведет поединок против . Бой пройдет на 80-тысячном стадионе «Эй-ти-энд-ти» в Далласе, штат Техас.

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