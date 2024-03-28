Дю Плесси и Адесанья могут возглавить турнир UFC 305 (Fox Sports Australia)

Дрикус дю Плесси и Исраэль Адесанья могут подраться летом-2024.

Как сообщает Fox Sports Australia, поединок Дрикуса дю Плесси и может возглавить турнир 305, который пройдет в Перте (Австралия) в ночь на 18 августа.

Дю Плесси – действующий чемпион в среднем весе, победивший в январе-2024.

Адесанья – бывший чемпион в среднем весе, утративший титул в бою с Шоном Стриклендом в сентябре-2023.

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