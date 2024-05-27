Менеджер Сен-Дени: «Если бы Бенуа победил Порье, то дрался бы за титул с Махачевым. Все уже было согласовано»

Сен-Дени стал бы соперником Махачева в случае победы над Порье.

Информацию подтвердил менеджер французского бойца, который уже договорился о титульном поединке с UFC.

«Все уже было согласовано», – заявил Гийом Пелтье.

Напомним, Дастин Порье нокаутировал Бенуа Сен-Дени во втором раунде соглавного поединка UFC 299. В ночь на 2 июня Порье подерется за титул легкого дивизиона с Исламом Махачевым,

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