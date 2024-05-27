Менеджер Сен-Дени: «Если бы Бенуа победил Порье, то дрался бы за титул с Махачевым. Все уже было согласовано»
Сен-Дени стал бы соперником Махачева в случае победы над Порье.
Информацию подтвердил менеджер французского бойца, который уже договорился о титульном поединке с UFC.
«Все уже было согласовано», – заявил Гийом Пелтье.
Напомним, Дастин Порье нокаутировал Бенуа Сен-Дени во втором раунде соглавного поединка UFC 299. В ночь на 2 июня Порье подерется за титул легкого дивизиона с Исламом Махачевым,
Волкановски считает, что Махачев победит Порье удушающим или болевым приемом
Махачев проведет защиту против Порье. Подготовка к переходу в полусредний вес?
И реванш Коннора с Хабибом
И бой с Махачевым