«Бавария» – «Реал»: мюнхенцы с проклятием Кейна против хозяев Лиги чемпионов, но шансы в полуфинале равны

Это будет ярко.

Сезон Лиги чемпионов вышел на финишную прямую. 30 апреля пройдет первый полуфинальный матч между «Баварией» и «Реалом». Сыграют на «Альянц Арене» в Мюнхене.

У «Баварии» есть шанс реабилитироваться за провал в Бундеслиге и Кубке Германии

В Бундеслиге впервые за 12 лет сменился чемпион: титул забрал непобедимый «Байер». В Кубке Германии мюнхенцы вылетели в 1/16 финала от «Саарбрюккена» из третьей лиги. Томас Тухель уйдет в отставку по окончании сезона, поэтому Лига чемпионов – его последний шанс выиграть трофей с немецким грандом.

В предыдущем раунде плей-офф ЛЧ «Бавария» в упорной борьбе прошла «Арсенал. После ничьей в Лондоне (2:2) мюнхенцы дома минимально победили 1:0.

Два последних матча «Баварии» завершились победами над «Айнтрахтом» (2:1) и «Унионом» на выезде (5:1). В обеих встречах отличился главный бомбардир команды – Харри Кейн. В текущем сезоне игрок провел за «Баварию» 42 матча во всех турнирах и забил 42 гола – это лучший результат в карьере нападающего.

«Реал» не проигрывает 18 матчей подряд, продлится ли серия?

В Ла Лиге все идет к тому, что «Реал» досрочно станет чемпионом: клуб лидирует с 84 очками и на 13 баллов опережает «Жирону». В ¼ финала Лиги чемпионов «сливочные» героически прошли «Манчестер Сити» и вновь близки к трофею.

В прошлом туре Ла Лиги «Реал» на выезде одолел «Реал Сосьедад» (1:0), а ранее в эль-класико вырвал победу у «Барселоны» (3:2). Что касается всех турниров, то беспроигрышная серия составляет 18 встреч (13 побед и 5 ничьих).

В отличной форме находятся Винисиус (1 гол и 3 ассиста в 5 матчах апреля) и Родриго (4 гола после перерыва на матчи сборных).

Статистика личных встреч

Команды провели между собой 26 официальных матчей – все в Лиге чемпионов. 12 раз выиграл «Реал», 11 побед у «Баварии». Еще три встречи завершились вничью.

Последние три домашних матча против «сливочных» мюнхенцы проиграли – в полуфинале ЛЧ-2013/14 (4:0), в четвертьфинале-2016/17 (2:1) и в полуфинале-2017/18 (2:1).

Предыдущие четыре встречи между клубами завершились исходом «обе забьют».

Что есть из трендов?

«Бавария» с учетом всех турниров дома подает в среднем по 7,27 угловых. Также команда в этом сезоне много забивает – в среднем по 2,55 гола. При этом немало пропускает – в среднем по 1,18 гола.

Тем временем «Реал» в гостевых матчах подает в среднем по 4,71 угловых. Средний показатель забитых голов у «сливочных» чуть ниже, чем у мюнхенцев – 2,23. Пропускает испанская команда тоже меньше – в среднем по 0,87 гола.

«Бавария» и «Реал» умеют забивать в больших матчах. ТБ3 дают за 2.10, «Обе команды забьют – Да» идет за 1.59.

«Бавария» является минимальным фаворитом на своем поле. Победа мюнхенцев идет за 2.55.

Можно рискнуть и взять Кейн забьет и Бавария не проиграет за 2.60.

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Матч «Бавария» – «Реал» состоится во вторник, 30 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Фото: Tom Weller, Will Palmer/SPP/Global Look Press