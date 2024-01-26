Джокович проиграл Синнеру и вылетел с Australian Open, хотя шел явным фаворитом турнира

Новак Джокович проиграл Яннику Синнеру в 1/2 финала Australian Open.

Итальянский теннисист победил первую ракетку мира в четырех сетах – 6:1, 6:2, 7:6, 6:3.

До игры Синнер шел андердогом у букмекеров за 2.75. Джокович был явным фаворитом турнира после вылета испанца Карлоса Алькараса.

Синнер сыграет в финал турнира с Даниилом Медведевым или Александром Зверевым.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Проклятие Дрейка – лучший маркетинговый ход в истории беттинга. От него «страдали» Конор, Серена и баскетбольный «Торонто»