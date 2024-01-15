Испанские клубы выиграли минимум один еврокубок в 9 из 10 последних сезонов. 3.10 – выиграют в этом

Клубы из Испании регулярно побеждают в еврокубках.

В 9 из 10 последних сезонов испанские команды выиграли минимум один еврокубок. Испанцы остались без титулов лишь в сезоне-2018/19 – тогда Лигу чемпионов выиграл «Ливерпуль», а Лигу Европы — «Челси».

В весеннюю часть еврокубков вышли шесть испанских клубов – «Реал» (7.50), «Барса» (16.00), «Атлетико» (23.00) и «Сосьедад» (70.00) в ЛЧ, «Вильярреал» (25.00) в ЛЕ и «Бетис» (13.00) в ЛК.

«Тенниси» дает коэффициент 3.10 на победу испанского клуба в еврокубках в этом сезоне.

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