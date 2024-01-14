Ставки на Спортс
Блог

Старт недели в ставках: против корейцев в Азии, за голы в Африке, да еще и на матч команды Миранчука

Ставки на спорт Ставки на спорт
Ставки на хоккей Ставки на хоккей
Ставки на футбол Ставки на футбол
Сборная Бахрейна по футболу Сборная Бахрейна по футболу
Аталанта Аталанта
Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Южной Кореи по футболу
Фрозиноне Фрозиноне
Арука Арука
Витория Гимараэш Витория Гимараэш
сборная Камеруна по футболу сборная Камеруна по футболу
сборная Гвинеи сборная Гвинеи
Барыс Барыс
Лада Лада
Кубок Азии Кубок Азии
Кубок Африки Кубок Африки
серия А Италия серия А Италия
высшая лига Португалия высшая лига Португалия
КХЛ КХЛ
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

Сегодня необычный понедельник: да, клубного футбола мало, но зато хватает матчей сборных! А еще традиционно заглянем в КХЛ.

Внезапно: на Бахрейн против Сон Хын Мина

Сегодня вообще будет несколько рискованных вариантов. Один из них – на Кубке Азии. Южная Корея – суперфаворит против Бахрейна, и в ее победе нет сомнений, но особенность первых дней на этом чемпионате: фавориты совершенно не форсируют события в первом тайме.

Катар в стартовом матче забил Ливану лишь перед самым перерывом, на следующий день Австралия, Китай и Узбекистан ничего не забили своим соперникам в первом тайме. Япония еле спаслась до перерыва (3:2 с Вьетнамом). ОАЭ повели только благодаря пенальти. В общем, им сложно, и связано это может быть еще и с тем, что при таком формате фавориты просто берегут силы перед следующими матчами.

Выдержит ли Бахрейн первый тайм против Кореи в таких условиях? Есть +0.75 за 1.83. Жаль, +1 выглядит не очень – всего за 1.49.

Внезапно-2: на «Фрозиноне» против «Аталанты»

Тот же прием с +0.75 на аутсайдера – за 1.59. Причем еще и на играющего в гостях. Объяснение простое – «Аталанта» играет до перерыва ничуть не лучше «Фрозиноне», у них всего по четыре победы, даже забили одинаково – по десять голов.

Но это тоже откровенный риск. Тем более что «Фрозиноне» – худшая гостевая команда Серии А.

Наши фирменные -0.25 в первом тайме – теперь в Португалии

«Гимараэш» примет «Аруку». Лучше «Гимараэша» до перерыва в чемпионате играют только две команды, равно как и хуже «Аруки» тоже две.

Так что -0.25 на хозяев в первом тайме прямо просится, да еще и за 1.99. Минус в том, что «Гимараэш» за 16 первых таймов забил всего 11 голов.

В Африке ждем что-то неожиданное – голы!

Мы помним, что матчи Кубка Африки далеко не всегда выдаются результативными, хотя сейчас на КАН-2023 старт довольно бодрый. Очень хочется, чтобы и  сегодня было весело в матче Камеруна и Гвинеи. Камерунцы забивали в семи из девяти последних матчей, гвинейцы – в девяти из десяти.

Потому нам и интересно рассмотреть «обе забьют», а этот вариант идет сразу за 2.13.

«Барыс» и «Лада» будут результативны в КХЛ

Тут все просто: ТБ4.5 зашел в семи подряд домашних матчах «Барыса» и не прошел только в одной из последних 16 игр всего. Тот же тотал прошел у «Лады» в пяти матчах подряд и в пяти гостевых играх подряд.

Букмекеры дают 1.75 на ТБ4.5 в матче «Барыс» – «Лада».

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Самые безумные ставки, которые не сыграют этой зимой в РПЛ

Что такое азиатские форы, тоталы и коэффициенты, зачем вообще они нужны

Фото: Jia Haocheng/Global Look Press

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий