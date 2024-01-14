Старт недели в ставках: против корейцев в Азии, за голы в Африке, да еще и на матч команды Миранчука

Сегодня необычный понедельник: да, клубного футбола мало, но зато хватает матчей сборных! А еще традиционно заглянем в КХЛ.

Внезапно: на Бахрейн против Сон Хын Мина

Сегодня вообще будет несколько рискованных вариантов. Один из них – на Кубке Азии. Южная Корея – суперфаворит против Бахрейна, и в ее победе нет сомнений, но особенность первых дней на этом чемпионате: фавориты совершенно не форсируют события в первом тайме.

Катар в стартовом матче забил Ливану лишь перед самым перерывом, на следующий день Австралия, Китай и Узбекистан ничего не забили своим соперникам в первом тайме. Япония еле спаслась до перерыва (3:2 с Вьетнамом). ОАЭ повели только благодаря пенальти. В общем, им сложно, и связано это может быть еще и с тем, что при таком формате фавориты просто берегут силы перед следующими матчами.

Выдержит ли Бахрейн первый тайм против Кореи в таких условиях? Есть +0.75 за 1.83. Жаль, +1 выглядит не очень – всего за 1.49.

Внезапно-2: на «Фрозиноне» против «Аталанты»

Тот же прием с +0.75 на аутсайдера – за 1.59. Причем еще и на играющего в гостях. Объяснение простое – «Аталанта» играет до перерыва ничуть не лучше «Фрозиноне», у них всего по четыре победы, даже забили одинаково – по десять голов.

Но это тоже откровенный риск. Тем более что «Фрозиноне» – худшая гостевая команда Серии А.

Наши фирменные -0.25 в первом тайме – теперь в Португалии

«Гимараэш» примет «Аруку». Лучше «Гимараэша» до перерыва в чемпионате играют только две команды, равно как и хуже «Аруки» тоже две.

Так что -0.25 на хозяев в первом тайме прямо просится, да еще и за 1.99. Минус в том, что «Гимараэш» за 16 первых таймов забил всего 11 голов.

В Африке ждем что-то неожиданное – голы!

Мы помним, что матчи Кубка Африки далеко не всегда выдаются результативными, хотя сейчас на КАН-2023 старт довольно бодрый. Очень хочется, чтобы и сегодня было весело в матче Камеруна и Гвинеи. Камерунцы забивали в семи из девяти последних матчей, гвинейцы – в девяти из десяти.

Потому нам и интересно рассмотреть «обе забьют», а этот вариант идет сразу за 2.13.

«Барыс» и «Лада» будут результативны в КХЛ

Тут все просто: ТБ4.5 зашел в семи подряд домашних матчах «Барыса» и не прошел только в одной из последних 16 игр всего. Тот же тотал прошел у «Лады» в пяти матчах подряд и в пяти гостевых играх подряд.

Букмекеры дают 1.75 на ТБ4.5 в матче «Барыс» – «Лада».

Фото: Jia Haocheng/Global Look Press