Швайнштайгер считает, что «Астон Вилла» выиграет АПЛ, а сборная Англии – чемпионат Европы

Бастиан Швайнштайгер спрогнозировал итоги футбольного сезона в Европе.

39-летний экс-футболист предсказал победителей чемпионатов Англии и Германии, Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также Евро-2024, который пройдет на родине футболиста – в Германии.

Прогноз Швайнштайгера:

Бундеслига — «Бавария» (1.40 – коэффициент букмекеров)

АПЛ — «Астон Вилла» (25.00)

Лига чемпионов — «Бавария» (5.50)

Лига Европы — «Байер» (7.00)

Чемпионат Европы — Англия (4.80)

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