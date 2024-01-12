Швайнштайгер считает, что «Астон Вилла» выиграет АПЛ, а сборная Англии – чемпионат Европы
Бастиан Швайнштайгер спрогнозировал итоги футбольного сезона в Европе.
39-летний экс-футболист предсказал победителей чемпионатов Англии и Германии, Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также Евро-2024, который пройдет на родине футболиста – в Германии.
Прогноз Швайнштайгера:
Бундеслига — «Бавария» (1.40 – коэффициент букмекеров)
АПЛ — «Астон Вилла» (25.00)
Лига чемпионов — «Бавария» (5.50)
Лига Европы — «Байер» (7.00)
Чемпионат Европы — Англия (4.80)
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