Англия выиграет Евро, Панарин – Кубок Стэнли, а Трамп станет президентом США. Что случится в 2024-м

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Версия букмекеров.

Букмекеры больше других заинтересованы в точном предсказании будущего. Им ведь на этом зарабатывать! Поэтому есть смысл оценить, во что они верят.

Англия выиграет чемпионат Европы

Букмекеры сейчас рассчитывают на англичан даже больше, чем перед прошлым Евро, который закончился поражением в финале. Есть причины.

Пятеро игроков сборной взяли с «Ман Сити» требл и не сбавляют в новом сезоне (среди них Грилиш, Уокер и Фоден), Харри Кейн разрывает Бундеслигу, а Джуд Беллингем – Ла Лигу. Игрок «Реала» еще и первый в линии на обладателя «Золотого мяча»-2024 (с коэффициентом 3.50). Букмекеры решили – пора! Англичане не выигрывали Евро никогда, но теперь идут первыми фаворитами – 4.00. Ниже в XXI веке котировалась только сборная Испании перед Евро-2012 (3.50).

Три последних крупных турнира подряд сборная Англии доходила минимум до четвертьфинала, но каждый раз обидно вылетала: в Катаре от Франции – 1:2 с нереализованным пенальти Кейна на 84-й минуте, на Евро-2020 проиграли первый финал в истории итальянцам по пенальти (не забили Рэшфорд, Санчо и Сака), ЧМ-2018 упустили в дополнительное время полуфинала с Хорватией.

К игре англичан всегда были претензии, но все больше к стилю. Эффективность есть, и букмекеры уверены, что команде Гарета Саутгейта на этот раз ее хватит.

Кейн побьет рекорд Левандовского по голам за сезон Бундеслиги

49 лет никто не мог побить рекорд Герда Мюллера, установленный в чемпионате еще Западной Германии сезона-1971/72 – 40 мячей. Ближе всех оказывался сам Мюллер с 36 голами уже в следующем и Роберт Левандовский в сезоне-2019/20 – 34 гола. Как оказалось, тот перфоманс поляка был репетицией – уже в следующем сезоне Левандовский забил 10 мячей в первых пяти турах Бундеслиги, а на 90-й минуте матча против «Аугсбурга» в 34 туре оформил 41-й. Рекорд Герда Мюллера был побит.

Возможно, нам пришлось бы ждать еще 49 лет, если бы Харри Кейн не переехал в Мюнхен.

Мемы и издевательства над Кейном после проигранного «Баварией» Суперкубка Германии закончились очень быстро: первый гол забил уже в первом туре, к 11-му добрался до 17 мячей и побил рекорд Левандовского по голам за этот промежуток, а закочнил первую половину сезона с 21 голом – для нового рекорда Бундеслиги нужно столько же.

1.72 – на то, что Кейн побьет рекорд 2.00 – забьет не больше 41 гола

«Сан-Франциско Форти Найнерс» выиграет Супербоул, «Лос-Анджелес Доджерс» – Мировую серию

Месяц назад «Лос-Анджелес Доджерс» котировались только третьими фаворитами МЛБ, теперь они возглавляют линию, коэффициент на титул обвалился на 40% – с 8.00 до 5.00. Благодаря подписанию одного из лучших питчеров мира Сехэя Отани на рекордный 700-миллионный контракт.

И приглашению еще одной японской суперзвезды – Есинобу Ямамото, единственного в мире трехкратного обладателя «Тройной короны», ее получает питчер с лучшими показателями среднего количества отбивания на бите, количества хоум-ранов и очков команды после удара бэттера.

Два таких мощнейших приобретения сделали «Доджерс» первым фаворитом.

В НФЛ тоже есть сюрпризы. «Сан-Франциско Форти Найнерс» начинали сезон как третьи фавориты с коэффициентом 9.50 – сразу под действующим чемпионом «Канзас-Сити Чифс» и финалистом «Филадельфией Иглс». К концу регулярки они первые в Национальной лиге с 12 победами при пяти поражениях и котируются главными претендентами на титул – 3.00.

«Форти Найнерс» – единственная команда НФЛ, которая была фаворитом в каждом из 17 матчей сезона, все пять поражений – мини-сенсации с коэффициентами от 3.00 до 4.75, даже лидер Американской лиги «Балтимор» приезжал в Сан-Франциско аутсайдером. При отсутствии травм «Сан-Франциско» вообще непобедим еще с прошлого сезона – 16 побед подряд, когда на поле есть Брок Парди, Кристиан Маккеффри и Дибо Самюэль. Первый из них идёт вторым фаворитом на MVP Супербоула с коэффициентом 6.00 – сразу за Ламаром Джексоном из «Балтимора».

Конкуренты чуть-чуть сдали: у «Филадельфии» почти столько же побед в регулярке (11), но очную игру против «Форти Найнерс» они проиграли абсолютно без шансов – 19:42, у «Канзас-Сити» шесть поражений. Над ними проклятие: 19 сезонов подряд действующий чемпион не может защитить титул. Последний раз это удавалось Тому Брэди с «Нью-Ингленд Пэтриотс» в 2005-м.

Ни в НБА, ни в НХЛ нет ярко выраженных фаворитов к середине регулярки. В НБА прямо сейчас на первом месте в линии «Бостон», всего несколько дней назад там был «Денвер», а начинался сезон с фаворитом «Милуоки», который обвалился до 4.90 после перехода Дэмиана Лилларда. В НХЛ вообще у трех клубов одинаковый коэффициент на победу в Кубке Стэнли – «Нью-Йорк», «Бостон» и «Колорадо», у каждого свои козыри.

Нэтан Маккиннон («Колорадо») – второй бомбардир регулярки (56 очков), Артемий Панарин из «Рейнджерс» проводит один из лучших сезонов в карьере, он набрал очки в каждом из 15 первых матчей, а к новому году забросил 23 шайбы, у «Бостона» есть Давид Пастрняк – четвертый бомбардир в сезоне с 48 очками, одна из лучших защит в лиге – 88 пропущенных (топ-3), а еще 10% на чемпионство от предикт-модели The Athletic – больше не дают никому. Интересно, что возглавляющий Западный дивизион и самый результативный в сезоне «Ванкувер» котируется лишь 13-м фаворитом с коэффициентом 23.00.

«Сити» четвертый раз подряд выиграет АПЛ и второй – Лигу чемпионов

Как и в случае с победой Англии на Евро, букмекеры предполагают, что произойдет по-настоящему историческое событие – «Сити» станет чемпионом Англии четвертый раз подряд. Впервые в истории английского футбола.

«Сити» теряет в этом сезоне неприлично много очков, за 19 туров – четыре ничьи и три поражения, а Эрлинг Холанд пропустил четыре матча, но все это не мешает «горожанам» идти недалеко от первой строчки, а после двух поражений «Арсенала» подряд в конце года коэффициент на победу «Сити» вернулся к тому, что было перед стартом сезона – 1.61, хотя после 15 туров вырос до 2.35.

В Лиге чемпионов «Ман Сити» второй год подряд побил рекорд по самому низкому коэффициенту на титул перед стартом: в сезоне-2022/23 было 3.50, теперь – 3.10.

Коэффициент на титул не изменился ни на сотую после первого места в группе и остается самым низким среди всех участников плей-офф. В 1/8 «Сити» еще и выхватил самого легкого из возможных соперников – «Копенгаген».

«Жирона» сыграет в Лиге чемпионов

Одно из главных развлечений второй половины 2023-го – считать, во сколько раз упал коэффициент на победу «Жироны» в чемпионате Испании. Команда под руководством Мичела, чья тренерская карьера насчитывает всего шесть лет, творит чудеса третий сезон подряд.

Смотрите сами: сезон-2021/22 «Жирона» начала в Сегунде, еле-еле забралась в плей-офф за выход в Примеру (заняла шестое место, обойдя «Овьедо» за счет личных встреч) В плей-офф обыграли «Эйбар» и «Тенерифе» – и во второй раз в истории оказались в высшем дивизионе Испании.

В сезоне-2022/23 «Жирону» считали одним из главных претендентов на вылет. Но каталонцы забрались на 10-е место в чемпионате, набрав 49 очков, а по забитым мячам были пятыми в лиге после «Вильярреала», «Атлетико», «Реала» и «Барселоны». Летом 2023-го «Жирона» сохранила костяк и даже немного укрепилась: у «Днепра-1» купили Артема Довбика, который к концу года забил больше Левандовского и с 11 голами закончил 2023-й в статусе третьего бомбардира Примеры.

Коэффициент на победу «Жироны» в Ла Лиге перед сезоном колебался от 1000.00 до 1250.00 (выше котировались только «Альмерия», «Лас-Пальмас», «Гранада» и «Алавес»), но с первых туров стал резко снижаться.

В первой половине сезона «Жирона» одержала 14 побед, забила 42 мяча – больше всех в лиге – и лидирует вместе с «Реалом» (по 45 очков, «Мадрид» выше за счет личных встреч). Коэффициент на титул из трехзначного числа превратился в 8.00 – а участие в ЛЧ идет практически с 90% вероятностью – 1.15.

Очень напоминает историю «Лестера», но здесь конкуренты посерьезнее, чем в АПЛ восемь лет назад.

Джуд Беллингем возьмет «Золотой мяч»

Перед сезоном букмекеры не особо верили в британца: в линии было 7,5 голов и 6,5 ассистов с кэфами 1.85 на меньше/больше.

Эти 7,5 мячей Беллингем пробил уже в девятом туре Примеры, а его гол «Кадису» в конце ноября стал 14-м в первых 15 матчах за «Реал» – столько в дебютных сезонах за мадридский клуб не забивали даже Роналду и Ди Стефано.

Именно Беллингем у букмекеров первый в линии на обладателя «Золотого мяча» в 2024-м.

Дональд Трамп снова станет президентом США

К концу 2023-го на Трампе два уголовных дела – о штурме Капитолия 6 января 2021 года и попытках манипуляции на президентских выборах. Кроме того, два штата вообще запретили Трампу баллотироваться ( Колорадо и Мэн). Но все это не мешает миллиардеру быть первым фаворитом президентской гонки, которая пройдет в ноябре 2024 года.

Почему? У букмекеров есть три причины. Первая: по данным исследовательской компании Gallup, у Джо Байдена самый низкий рейтинг среди семи последних американских президентов перед попыткой переизбрания – всего 39%. Например, у Трампа перед прошлыми выборами было 45%.

Вторая: на Западе все чаще побеждают консерваторы, к которым относится республиканец Трамп. Одна из главных проблем Европы и США прямо сейчас – высокий уровень нелегальной миграции. Поэтому популистская риторика правых сейчас пользуется большим спросом. Только за последний год консерваторы победили на выборах в Финляндии, Италии, Швейцарии, Чехии, Греции и Нидерландах, где вообще 37 мест из 150 в парламенте получила ультраправая Партия свободы.

Третья: хотя Трампу и предъявляются бесчисленные обвинения, ни они, ни возможные последующие обвинительные приговоры не лишают его права стать президентом. И в Колорадо, и Мэне он наверняка подаст апелляции – и с высокой долей вероятности их выиграет.

Израиль выиграет Евровидение

Песенный конкурс стран-членов Европейского вещательного союза редко обходился без политики, и в этот раз ее точно не избежать. Дело в том, что к началу года Израиль – одна из немногих стран, где до сих пор нет участника Евровидения. Страна подтвердила участие в конкурсе, но не успела провести внутренний отбор.

Ситуация абсурдная: никто не видел и не слышал конкурсанта от Израиля – но он уже первый фаворит. Причина проста: Евросоюз полностью поддерживает Израиль в войне с ХАМАС (признан в РФ террористической организации). Букмекеры уверены, что голосовать будут не за лучшую песню, а за того, кто чаще мелькает в заголовках газет.

А чего мы ждем еще?

Самые вероятные события года.

Чего от 2024-го ждете вы?

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Что делает Зидан все это время без работы? Пока он инвестор и меценат, а не тренер: всем отказывает

Бензема, Фирмино и Хендерсон хотят сбежать из Саудовской Аравии. Они и правда уйдут?

Телеграм-канал «че поставить»

Фото: Gettyimages; Global Look Press