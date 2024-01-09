«Локомотив» 10 лет подряд проигрывает в Магнитогорске. 2.60 – очередная победа «Металлурга»

«Металлург» примет «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ярославский клуб не побеждает в Магнитогорске с 2013 года. В восьми последних матчах на выезде «Локомотив» проиграл в основное время.

Девятая подряд победа «Металлурга» над «железнодорожниками» на своем льду идет с коэффициентом 2.60. На успех «Локо» можно поставить за 2.70, на ничью – за 3.70.

Матч состоится 9 января и начнется в 17:00 мск.

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