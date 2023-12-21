«Аль-Наср» Роналду и «Аль-Хилаль» Неймара – главные фавориты азиатской ЛЧ после группового этапа

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Букмекеры обновили котировки на итоги азиатской Лиги чемпионов после завершения группового этапа.

Главными фаворитами турнира считаются три саудовских клуба – «Аль-Наср» (7.00), «Аль-Хилаль» (7.00) и «Аль-Иттихад» (7.50). Все три команды вышли из своих групп с первого места. 

Топ-5 фаворитов азиатской ЛЧ по версии букмекеров:

«Аль-Наср» — 7.00

«Аль-Хилаль» – 7.00

«Аль-Иттихад» — 7.50

«Пхохан» (Корея) — 8.00

«Кавасаки» (Япония) — 9.00

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